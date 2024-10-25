Эрдоган обсудил с Путиным отношения Турции и Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган обсудил с российским лидером Владимиром Путиным на переговорах в Казани процесс нормализации отношений Турции и Сирии. Об этом сообщает ТАСС.

Эрдоган подчеркнул, что Турция всегда выступала за защиту территориальной целостности Сирии.

«Мы надеемся, что сирийская администрация осознает преимущества искренней и реалистичной нормализации отношений с Турцией и сделает соответствующие шаги», — сказал он.

По словам Эрдогана, находясь в Казани, он попросил Путина оказать содействие в том, чтобы президент Сирии Башар Асад ответил на призыв Анкары о нормализации отношений.

Президент Турции покинул саммит БРИКС раньше срока из-за теракта в Анкаре, который случился 23 октября. В этот день на здание аэрокосмической корпорации TUSAŞ напали три террориста, от чего пострадали более 20 человек и не выжили пятеро. Напавших ликвидировали. Узнав об этом, Путин выразил свои соболезнования главе государства.

Ранее Эрдогана назвали самым своеобразным лидером на саммите БРИКС.