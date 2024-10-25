Первые «языковые инспекторы» появятся в украинском Ивано-Франковске уже в октябре

В Ивано-Франковске уже с 28 октября появятся первые языковые инспекторы. Об этом заявил мэр города Руслан Марцинкив, передает украинское издание «Страна».

«Я ожидал, что это будут в основном люди постарше, но очень много молодых прогрессивных людей. Что интересно, среди них треть – это внутренне перемещенные лица», - отметил мэр.

До этого Марцинкив сообщал, что в городе люди стали чаще разговаривать на русском языке, в связи с чем местные власти хотят организовать работу языковых инспекторов. По его словам, это «проблема» как для города, так и для Украины в целом.

Однако уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень заявил, что в стране не будет «языковых инспекторов».

Ранее в Риге призвали ограничить использование русского языка.