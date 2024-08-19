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В Риге призвали ограничить использование русского языка

Вице-мэр Риги Ратниекс предложил ограничить использование русского языка

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Depositphotos

Вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс заявил, что обратился в минюст Латвии с требованием законодательно ограничить использование русского языка в общественных местах. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что получает жалобы от местных жителей. В частности они недовольны тем, что Рижский русский театр имени Михаила Чехова использует на своих рекламных плакатах русский язык. Ратниекс назвал это неприемлемым.

«Размещение такой рекламы разрешено нормативными актами, поэтому я предложил минюсту пересмотреть эти нормативные акты», — сказал он.

Ратниекс предложил внести изменение в закон о государственном языке и постановление правительства, чтобы сократить использование русского языка в общественном пространстве.

4 июля портал LSM.lv со ссылкой на пресс-секретаря вооруженных сил страны Сандру Брале сообщал, что латвийская армия начала писать слово «Россия» в своих материалах с маленькой буквы. По ее словам, практика написания «России» с маленькой буквы в пресс-релизах ВС Латвии будет продолжаться, поскольку это не опечатки, а «сознательный акт солидарности с украинскими коллегами». При этом подведомственный минюсту Латвии центр государственного языка заявил, что в официальных сообщениях и документах подобное написание недопустимо, и выпустил соответствующее заявление на эту тему.

Ранее выступавшая за вещание СМИ на русском языке министр культуры Латвии ушла в отставку.

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