Президент Индонезии сдержал обещание Путину касательно БРИКС

Президент Индонезии Прабово Субианто сдержал обещание, данное российскому президенту Владимиру Путину, и направил спецпредставителя на саммит БРИКС в Казани. Об этом заявило РИА Новости посольство РФ в Джакарте.

«Отметили, что президент Индонезии П. Субианто сдержал свое обещание, которое он дал президенту Российской Федерации В.В. Путину в ходе их встречи в Москве в июле с. г., направить своего специального представителя министерского уровня в Казань для участия во встрече лидеров стран-участниц БРИКС в формате «аутрич»/«БРИКС плюс» (22-24 октября)», — говорится в сообщении.

Российская сторона «высоко оценивает» итоги поездки главы МИД Индонезии Сугионо в Россию, в том числе включение страны в список 13 стран-партнеров БРИКС.

Расширение сотрудничества БРИКС со странами Глобального Юга и появление новых центров силы будет способствовать становлению более справедливого и сбалансированного многополярного миропорядка, добавили в посольстве.

По итогам саммита БРИКС 13 государств получили статус стран — партнеров объединения.

Ранее сообщалось, что РФ готова выслушать идеи нового президента Индонезии по Украине.