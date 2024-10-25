Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ЕС получил сигнал из России перестать «читать лекции» другим странам

Глав Евросовета Мишель: ЕС получил сигнал прекратить поучать другие страны

close
Johanna Geron/Reuters

ЕС в результате саммита БРИКС в Казани получил сигнал перестать «читать лекции» остальным странам мира. Об этом британской газете Financial Times заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.

«Мы убеждены, что знаем, что правильно, а что неправильно. И мы не прилагаем усилий, по крайней мере, для того, чтобы понять, по каким причинам (другие страны – прим. ред.) думают иначе», - подчеркнул он.

По словам Мишеля, ЕС должен проявлять больше уважения к развивающимся странам, с которыми блок подписал соглашения о стратегическом, торговом или политическом сотрудничестве.

Участие стран-партнеров ЕС в саммите БРИКС в Казани стало сигналом для Брюсселя прекратить «читать лекции» другим частям мира, добавил он.

До этого американский профессор Джон Миршаймер заявлял, что Западу не удалось превратить президента РФ Владимира Путина и Россию в изгоя в международной политике.

Ранее в ЕС выразили недовольство широким международным участием в саммите БРИКС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами