ЕС в результате саммита БРИКС в Казани получил сигнал перестать «читать лекции» остальным странам мира. Об этом британской газете Financial Times заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.

«Мы убеждены, что знаем, что правильно, а что неправильно. И мы не прилагаем усилий, по крайней мере, для того, чтобы понять, по каким причинам (другие страны – прим. ред.) думают иначе», - подчеркнул он.

По словам Мишеля, ЕС должен проявлять больше уважения к развивающимся странам, с которыми блок подписал соглашения о стратегическом, торговом или политическом сотрудничестве.

Участие стран-партнеров ЕС в саммите БРИКС в Казани стало сигналом для Брюсселя прекратить «читать лекции» другим частям мира, добавил он.

До этого американский профессор Джон Миршаймер заявлял, что Западу не удалось превратить президента РФ Владимира Путина и Россию в изгоя в международной политике.

Ранее в ЕС выразили недовольство широким международным участием в саммите БРИКС.