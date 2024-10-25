Посол назвал банальным воровством использование активов России для нужд Украины

Желание Великобритании предоставить Украине кредит в размере 2,26 млрд фунтов ($2,93 млрд), который планируется погасить за счёт доходов от реинвестирования замороженных российских активов, является банальным воровством. Об этом заявил посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью ТАСС.

По мнению дипломата, эта схема не проработана, британские власти просто поспешили это сделать, чтобы подтолкнуть союзников по G7 и Евросоюза поскорее объявить о том же.

Келин уточнил, что кредит Украине будет выдан из бюджетных средств самой Великобритании. Как будет осуществляться алгоритм возврата кредита, пока непонятно. По словам посла, в британской юрисдикции мало российских госактивов, и дивиденды от их реинвестирования даже в ближайшие десятилетия не покроют стоимость выданного кредита.

Келин подчеркнул, что речь идет о банальном воровстве, сколько бы ни говорили о юридической чистоте такой схемы. Это яркое проявление ненадежности юрисдикции Великобритании для иностранных инвесторов, добавил российский посол.

Ранее глава Минфина пообещал зеркальный ответ на использование доходов от активов России.