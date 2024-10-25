Российский посол раскрыл истинное отношение Запада к «плану победы» Зеленского

Холодное отношение Запада к так называемому «плану победы» украинского лидера Владимира Зеленского хорошо известно, в США и Британии не испытывают никаких иллюзий на этот счет. Об этом в беседе с ТАСС заявил посол России в Британии Андрей Келин.

«Насчет реалистичности «плана победы» Зеленского ни у кого иллюзий, конечно же, нет… прохладная позиция партнеров к большинству пунктов этого плана тоже хорошо известна», — подчеркнул посол.

По словам Келина, Зеленский с помощью своего «плана победы» стремился заглушить начавшиеся на Западе разговоры об урегулировании конфликта. План Зеленского показывает, что Украина нацелена на дальнейшую эскалацию конфликта, а не на его решение.

До этого бывший премьер Великобритании Тони Блэр заявил, что украинский конфликт завершится компромиссом между Россией и Украиной. По его мнению, миссия Британии в контексте украинского кризиса состоит в том, чтобы дать Киеву как можно более сильные позиции на переговорах.

Зеленский в свою очередь сообщал, что привлечь Россию к участию в потенциальном саммите мира будет возможно только после реализации его так называемого «плана победы».

Ранее Зеленский поручил разработать еще один план на случай продолжения конфликта.