МУС передал в Ассамблею стран-членов дело Монголии, не арестовавшей Путина

Международный уголовный суд (МУС) передал на рассмотрение Ассамблеи государств — участников Римского статута дело Монголии, которая не оказала содействия по аресту президента России Владимира Путина во время его визита в страну. Об этом сказано в заявлении суда.

«Палата предварительного производства II Международного уголовного суда постановила, что Монголия, не арестовав господина Путина, когда он находился на ее территории, и не передав его суду, не выполнила просьбу о сотрудничестве с судом, что противоречит положениям Римского статута», — говорится в сообщении.

Владимир Путин посетил Монголию в начале сентября. Это был первый визит российского президента в страну, признающую юрисдикцию МУС, с момента выдачи ордера на его арест.

Европейский союз и Украина призывали монгольских властей задержать Путина, однако этого не произошло. В Улан-Баторе главу РФ встретили почетным караулом, и он свободно уехал из аэропорта с торжественным кортежем.

После этого представитель украинского МИД Георгий Тихий назвал отказ Монголии арестовывать Путина «тяжелым ударом по правосудию».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ответственность за отказ Монголии исполнить ордер МУС на арест Путина лежит на всем мире.

Ранее Украина объявила демарш Монголии из-за визита Путина.