За время саммита БРИКС, который проходил в Казани 22-24 октярбя, президент России Владимир Путин работал в общей сложности 40 часов, проведя и принимая участие в 22 мероприятиях. Эти данные собрали в ТАСС.

«В первый день, 22 октября, рабочая программа началась в районе полудня и закончилась ближе к полуночи, во второй — с 10 утра и так же до позднего вечера, а в заключительный день — с 11 и как минимум до второго часа ночи», — сообщает агентство.

Уточняется, что мероприятия пришлось фактически продлить на 25 октября из-за плотного графика событий и встреч. Наиболее продолжительным оказалось заседание в формате «БРИКС плюс» / «аутрич», продлившееся 3,5 часа.

Большинство мероприятий с участием Путина являлись встречи с высокими гостями саммита — российский президент провел переговоры с 16 мировыми лидерами и их представителями.

До этого премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь привез президенту России Владимиру Путину подарок к прошедшему дню рождения — двух драконов.

Ранее политолог заявил о важности укрепления партнерских отношений России с Вьетнамом.