Представленный Владимиром Зеленским «план победы» Киева в конфликте с Москвой подразумевает эксплуатацию Украины странами Запада. Об этом пишет норвежское издание Steigan.

Как отмечают авторы материала, «план победы» Зеленского предусматривает, что Соединенные Штаты и Евросоюз будут добывать важнейшие природные ресурсы на территории Украины, эксплуатируя ее экономический потенциал.

В статье также упоминаются слова Владимира Зеленского о редких минералах в стране на сумму в триллионы долларов. Как пишет Steigan, именно ради этих ресурсов страны Запада пытаются «освободить» Украину.

16 октября Владимир Зеленский впервые публично представил свой «план победы», выступив в Верховной раде. Состоит он из пяти пунктов, в числе которых – снятие ограничений на удары по РФ и продолжение «операций» на ее территории. Зеленский заявил, что второй, третий и четвертый пункты озвученной им программы имеют секретные положения, которые не были озвучены публично, но были представлены партнерам Украины для ознакомления. В его офисе позднее сообщили, что в тайных положениях «плана победы» идет речь об ударах по территории России.

Ранее в Госдуме оценили план Зеленского «принудить к переговорам» Россию.