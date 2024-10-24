Путин оценил готовность России к обострению конфликтов в мире

Россия не занимается обострением конфликтов, однако Москва готова к соответствующему развитию событий в мире и эскалации международно-политических кризисов. Об этом на итоговой пресс-конференции саммита БРИКС заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Мы готовы к этому обострению», — подчеркнул президент.

По словам Путина, в обострении ситуаций на Ближнем Востоке и Украине заинтересованы те, кто «стоит на другой стороне». Он добавил, что Россия не занимается обострением ситуаций в международных делах.

БРИКС — это международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Сегодня объединение превращается в мощную платформу для глобального сотрудничества, поддерживающую многополярный миропорядок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин предложил продлить председательство Бразилии в Новом банке развития БРИКС.