Россия предложила продлить председательство Бразилии и Дилмы Русефф в Новом банке развития (НБР) БРИКС. Об этом в ходе пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

Он пояснил, что в этом году Бразилия председательствует в саммите G-20, а в следующем году может принять эстафету у России и вести БРИКС.

Президент добавил, что страны БРИКС будут «уплотнять межбанковскую коммуникацию».

Трехдневный саммит БРИКС начался в Казани 22 октября. На встречу прибыли различные мировые лидеры, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин.

БРИКС — это международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Сегодня объединение превращается в мощную платформу для глобального сотрудничества, поддерживающую многополярный миропорядок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин назвал естественным изменение ситуации в мировой экономике.