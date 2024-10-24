Путин обвинил Запад в отказе от принципов международного права

Западные союзники Киева наплевали на принципы международного права, продолжая финансировать Украину. Данное заявление сделал российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани, сообщает ТАСС.

Президент также поблагодарил страны — члены БРИКС за попытки помочь в урегулировании конфликта на Украине. По словам Путина, все в БРИКС настроены на завершение конфликта на Украине как можно скорее.

До этого Путин сообщил, что российские вооруженные силы начали уничтожение заблокированных подразделений украинских войск в Курской области. По его словам, в регионе заблокирована группировка ВСУ численностью две тысячи человек.

22 октября в Казани стартовал трехдневный саммит БРИКС. Встреча в формате «БРИКС+/аутрич» состоялась 24 октября и стала заключительным заседанием в рамках данного мероприятия.

Ранее Путин оценил заявления Трампа о решении конфликта на Украине.