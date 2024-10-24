Путин отверг заявления об отказе России контактировать с Западом

Президент России Владимир Путин назвал ложью утверждения о том, что он якобы не желает иметь официальных контактов с европейскими лидерами и руководством США. Об этом он заявил на итоговой пресс-конференции саммита БРИКС, передает РИА Новости.

«Когда мы слышим, что мы отказываемся, я отказываюсь от каких-то разговоров, контактов, в том числе с европейскими лидерами, хочу вам сказать, что это ложь», — подчеркнул российский президент.

До этого президент заявлял, что Россия всегда справлялась со своими проблемами сама и продолжит это делать.

Таким образом, российский лидер подчеркнул, что Россия не намерена вовлекать БРИКС и ШОС в решение всех текущих проблем страны.

БРИКС — это международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Сегодня объединение превращается в мощную платформу для глобального сотрудничества, поддерживающую многополярный миропорядок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин второй раз побеседовал с премьер-министром Эфиопии на саммите БРИКС.