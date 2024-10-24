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Путин второй раз побеседовал с премьер-министром Эфиопии на саммите БРИКС

Путин и премьер Эфиопии поговорили в перерыве встречи «аутрич» / «БРИКС плюс»

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Александр Казаков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин еще раз побеседовал с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом на полях саммита БРИКС. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы Кремля.

В заявлении отмечается, что политики поговорили в перерыве пленарного заседания в формате «аутрич» / «БРИКС плюс».

22 октября в Казани стартовал трехдневный саммит БРИКС. Встреча в формате «аутрич» / «БРИКС плюс» стала заключительным мероприятием в рамках саммита.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Всего в мероприятии приняли участие главы более 20 государств, со многими из которых Путин провел личные встречи. В том числе 23 октября состоялись переговоры президента РФ и премьер-министра Эфиопии.

Как рассказали в пресс-службе Кремля, российский лидер и Ахмед обсудили развитие двустороннего сотрудничества. Стороны обменялись мнениями о взаимодействии Москвы и Аддис-Абебы в сфере экономики, а также обратили внимание на продолжающийся рост товарооборота между двумя странами. Путин уточнил, что по итогам 2023 года соответствующий показатель увеличился на 65%.

Ранее российский лидер призвал расширить представленность стран Африки в Совете Безопасности ООН.

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Саммит БРИКС в Казани
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