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Путин заявил, что РФ не хочет сеять хаос на улицах Великобритании

Путин назвал чушью сообщения о том, что РФ хочет посеять хаос на улицах Британии

Президент России Владимир Путин назвал чушью утверждения о том, что РФ панирует посеять хаос на улицах Великобритании. Его слова приводит ТАСС.

«Спасибо вам за то, что вы напомнили мне про эту часть [вопроса]», — ответил российский лидер журналисту, который вспомнил о появившихся в СМИ сообщениях британской разведки о якобы попытке РФ способствовать массовым протестам в стране.

Российский лидер подчеркнул, что все происходящее на улицах европейских городов является исключительно плодом внутренней политики стран Европы.

До этого директор британской контрразведки МИ-5 Кен Маккаллум обвинил РФ в организации диверсий и хаоса на улицах городов Европы.

В посольстве России в Лондоне эти обвинения категорически отвергли.

2 июня правительство Великобритании распорядилось, чтобы национальная служба контрразведки МИ-5 в первую очередь сконцентрировала свои усилия на борьбе со шпионами из Ирана, Китая и России.

Ранее британская разведка MI-6 сообщила Киеву примерные сроки окончания СВО.

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