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Путин заявил, что страны БРИКС обсудили ключевые международные проблемы

Путин: страны БРИКС обсудили ключевые проблемы и ситуацию на Ближнем Востоке

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Алексей Даничев/РИА Новости

Участники саммита БРИКС обсудили ключевые международные проблемы с акцентом на ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

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