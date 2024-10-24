Министру иностранных дел России Сергею Лаврову наступили на ногу во время саммита БРИКС. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

На кадрах видно, как один из участников саммита проходил мимо сидящего Лаврова и наступил ему на ногу. После этого министр обернулся и сказал что-то вслед неосторожному прохожему. Слова главы МИД рассмешили находившегося рядом помощника президента РФ Юрия Ушакова.

Информации о том, кто не заметил ногу Лаврова и наступил на нее, на данный момент нет. Неизвестно также, насколько серьезное повреждение получил министр.

24 октября во время своего выступления на БРИКС Лавров отказался отвечать на вопрос журналистов о том, какие страны в настоящее время претендуют на получение статуса партнеров объединения. Он попросил автора вопроса соблюдать приличия.

XVI саммит БРИКС проходил в Казани в период с 22 по 24 октября. Принять участие в мероприятии изъявили желание главы более 20 государств, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Ранее Лавров назвал условие для работы России с США.