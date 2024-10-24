Лукашенко: Зеленский «уперся напрочь» и не хочет переговоров с РФ

Западные страны в настоящее время больше хотят наступления мира, чем украинский лидер Владимир Зеленский, который отказывается от переговоров с Россией, заявил в интервью «Известиям» белорусский президент Александр Лукашенко.

«Если раньше мы говорили, что мир на Украине возможен при согласии США и Европы, коллективного Запада, англосаксов, то сейчас они хотят больше мира, чем Володя Зеленский. Он уперся напрочь», — сказал Лукашенко.

По его словам, пока партнеры Украины не могут напрямую отказывать Зеленскому, стремясь сохранить лицо, однако уже понимают, что в скором времени может произойти крах страны, поэтому начинают подталкивать Киев к переговорам.

Накануне Лукашенко высказался о так называемом «плане победы» украинского президента. Он назвал его «болтовней» и заявил, что Россию нельзя склонить к переговорам при помощи лозунгов.

Ранее Лукашенко оценил возможность завершения российско-украинского конфликта в 2024 году.