Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем новом посте «разгромил страны НАТО». Об этом написал французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

В своем Telegram-канале Медведев подчеркнул, что на Западе нет денег на последствия урагана «Милтон» во Флориде, на французских аграриев, на возрождение промышленности Германии, но есть на содержание «безумной пьяной кодлы хохлов в Европе и новое оружие для истребления славян в ходе военного конфликта».

Филиппо заявил, что зампред Совбеза «обрушил на них (НАТО. — «Газета.Ru») абсолютную правду».

До этого Филиппо посчитал неприемлемым продолжение финансирования Украины на фоне катастрофического дефицита бюджета республики. Он призвал «прекратить это безумие» и не давать Киеву «ни единого цента».

Ранее во Франции заявили, что слова Путина о ядерной доктрине возымели эффект на Западе.