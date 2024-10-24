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В офисе Зеленского назвали слухами нежелание ряда стран членства Украины в НАТО

В офисе Зеленского отвергли публикацию о нежелании союзников видеть Киев в НАТО

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Global Look Press

Пресс-секретарь офиса украинского лидера Владимира Зеленского Сергей Никифоров назвал недостоверной публикацию газеты Politico о том, что ряд стран не поддерживают вступление Украины в НАТО во время конфликта, что является одним из пунктов «плана победы» украинского лидера. Об этом пишет Telegram-канал «Политика страны».

Никифоров подчеркнул, что противников членства Киева в НАТО Украина пытается переубедить.

«Эти слухи выгодны тем, кто хочет создать ложное впечатление, будто вступление Украины не имеет широкой поддержки среди членов Альянса. На самом деле, идею приглашения Украины поддерживает абсолютное большинство стран-членов, а в остальном ведется активная работа по адвокации», — заявил Никифоров.

До этого Politico писала, что США, Германия, Словакия, Венгрия, Бельгия, Словения и Испания не поддерживают вступление Украины в НАТО. Источник заявил, что страны – члены НАТО «поддерживают это [вступление Украины] абстрактно, но как только это приблизится к воплощению», они начнут более публично противиться этой идее.

Ранее Зеленский отказался звать Россию на саммит мира до реализации его «плана победы».

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