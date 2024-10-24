Генсек ООН Антониу Гутерриш прибыл на саммит БРИКС в Казань с целью представить позицию организации по использованию химоружия. Это подтверждает беспокойство мирового сообщества о серьезных нарушениях в этой области со стороны украинского режима, создающего опасные прецеденты без наказания, объяснил председатель международного центра противодействия преступности и терроризму, политолог-международник Энес Караханов.

«Ситуация вокруг конфликта в Украине принимает все более тревожный оборот, особенно в свете последних событий, связанных с визитом Гутерриша в Россию. Его приезд, формально связанный с вопросами БРИКС, происходит в момент, когда авторитет и эффективность ООН находятся под пристальным вниманием международного сообщества», — заявил эксперт Общественной Службе Новостей.

Основная проблема и главные претензии к ООН сегодня заключаются в том, что эта организация должна следить за тем, чтобы все стороны соблюдали международное право и расследовать военные преступления. Однако если эти нарушения касаются Украины, то никаких расследований не проводят и действий не предпринимают. Караханов заявил, что факт передачи Киеву специального химзаказа от США документально подтвержден, биологическое оружие использовалось в зоне СВО.

Подобные прецеденты стали происходить регулярно, в том числе, по словам эксперта, применяются дроны, оборудованные контейнерами с химической семьей хлорацетофенона и хлорпикрина. Это привело к тревоге всего мирового сообщества, так как создан опаснейший прецедент, добавил политолог. Именно это стало поводом приезда Гутерриша, подчеркнул он.

Напомним, сообщалось, что в ходе визита в Казань генсек ООН проведет несколько встреч с участниками саммита. С кем именно из приехавших в Казань мировых лидеров, помимо Владимира Путина, намерен встретиться генсек ООН, в настоящий момент неизвестно.

Ранее в Совфеде прокомментировали визит Гутерриша в Казань.