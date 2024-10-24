Путин рассказал, кого пригласили на заседание «аутрич» / «БРИКС плюс»

РФ пригласила на встречу в формате «аутрич» / «БРИКС плюс» глав соседствующих с ней государств и лидеров стран, желающих вступить в объединение. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, пишет РИА Новости.

Он обратил внимание, что при организации соответствующего заседания Москва воспользовалась статусом председателя в БРИКС.

«В этот раз российское председательство пригласило ближайших соседей РФ, дружественные нам страны, с которыми нас объединяет общая история жизни в едином государстве», — сказал Путин в ходе встречи в формате «аутрич» / «БРИКС плюс», которая проходит в Казани.

Также президент РФ отметил, что на мероприятии присутствуют представители стран, заинтересованных в тесном партнерстве с объединением и рассматривающих возможность вступления в него.

XVI саммит БРИКС проходит в Казани в период с 22 по 24 октября. В нем принимают участие лидеры более 20 стран, а также руководители ряда международных организаций. В том числе это касается генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Заключительным мероприятием в рамках саммита стало заседание в формате «аутрич» / «БРИКС плюс».

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что в БРИКС хотят вступить от 30 до 35 стран.