В РФ ратифицировали договор о стратегическом партнерстве с КНДР

Государственная дума РФ ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Пхеньяном. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

По информации агентства, депутаты приняли соответствующее решение в ходе пленарного заседания.

Один из важнейших пунктов, включенных в документ, касается возможных вооруженных нападений на РФ или КНДР со стороны третьих стран. Из договора следует, что в случае атаки на одно из подписавших документ государств другая страна обязана незамедлительно оказать ей военную и иную помощь.

19 июня 2024 года президент РФ Владимир Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. Торжественная церемония состоялась в Пхеньяне, куда российский лидер прибыл с официальным визитом.

На следующий день Центральное телеграфное агентство КНДР опубликовало текст документа. Оказалось, что он состоит из 23 статей. Включенные в договор пункты предполагают развитие сотрудничества Москвы и Пхеньяна сразу в нескольких сферах, включая военную.

Ранее в Киеве заявили о «фактическом включении» Пхеньяна в российско-украинский конфликт.