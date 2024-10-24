Киев провозгласил «наступательную украинизацию» в сфере языка

Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь заявил о переходе республики к «наступательной украинизации» в сфере языковой политики из-за вступления в силу соответствующего закона. Об этом пишет Telegram-канал «Политика страны».

Креминь напомнил, что закон об обязательном использовании украинского языка в публичных сферах вступил в силу, в связи с чем за его неисполнение можно наказывать.

«Теперь ничего другого, кроме наступательной украинизации, которая пришла на смену ласковой, я не вижу. Наступательная украинизация предусматривает строгий контроль соблюдения языкового закона во всех без исключения сферах общественной жизни на территории Украины», — сказал он.

11 июля Креминь пожаловался на отсутствие украинского языка в интернете. Его также возмутило использование негосударственного языка в точках общепита, в наружной рекламе и даже в частной жизни дома. По его словам, украинские школьники «склонны к двуязычию» и при этом недостаточно знают государственный язык.

До этого правительство Украины утвердило госпрограмму по утверждению национальной идентичности граждан страны.

Ранее в Раде предложили говорить в школах только на украинском языке.