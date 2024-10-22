Зеленский заявил, что Германия боится позиции России по членству Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Германия смягчила свой скепсис по поводу членства Киева в НАТО, однако Берлин боится этой тематики из-за возможной реакции России. Его слова приводит «Европейская правда».

Зеленский назвал фактом, что немецкая сторона имеет скепсис относительно вступления Украины в НАТО. В то же время, по его словам, «их оценка более мягкая, чем она была раньше».

«Но по поводу приглашения сейчас, о котором я вам говорю, они боятся тематики…, касающейся реакции РФ. Именно так», — сказал он.

По мнению украинского лидера, смена позиции Германии зависит от Соединенных Штатов и предстоящих там выборов. Он также понадеялся, что по результатам голосования от Вашингтона будет «более положительная реакция» по членству Киева в Североатлантическом альянсе.

До этого Зеленский выразил надежду, что страны Запада предоставят Киеву приглашение на вступление в НАТО в международно признанных границах республики. Он считает, что юридически «никто признавать оккупированные территории территориями других государств не будет». Украинский лидер снова подчеркнул, что Украина не обсуждает получение членства в НАТО в обмен на территории.

Ранее на Западе объяснили, что на самом деле подразумевает «план победы» Зеленского.