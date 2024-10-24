Президент Боливии прибыл в Казань

Президент Боливии Луис Арсе прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС. Об этом сообщает РИА Новости.

В сообщении уточнили, что у боливийского лидера запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы прибыли в Казань для участия в 16-м саммите БРИКС», — отметил Арсе.

Он обратил внимание, что руководство Боливии поставило перед собой задачу достигнуть важных результатов во благо жителей страны.

27 сентября стало известно, что Боливия заинтересована во вступлении в БРИКС, так как считает, что это объединение помогает меняться развивающимся странам, заявила глава МИД страны Селинда Соса. Днем ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сделал комплимент главе МИД Боливии Селинде Сосой, оценив ее платок. Встреча министров двух стран состоялась на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в конце сентября.

В конце июня Лавров провел телефонный разговор с Селиндой Сосой.

Ранее МИД Китая назвал задачу БРИКС.