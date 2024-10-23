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Президент Турции сообщил о ликвидации террористов в Анкаре

Эрдоган: силы безопасности Турции немедленно отреагировали на теракт в Анкаре

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Michael Varaklas/AP

Силы безопасности Турции немедленно отреагировали на теракт в Анкаре, террористы были ликвидированы. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал в Twitter.

Он добавил, что Турция продолжит решительную борьбу с терроризмом.

Турецкий лидер также выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за соболезнования в связи с терактом.

23 октября в столице Турции произошел теракт, взрыв был в районе Кахраманказан у здания турецкой корпорации Turkish Aerospace Industries Inc. (TUSAŞ), которая занимается разработкой турецкого истребителя пятого поколения Kaan, ударных беспилотников Anka, а также модернизацией истребителей F-16.

После происшествия на место прибыли сотрудники правоохранительных органов и бригады скорой медицинской помощи. Как рассказал министр внутренних дел Турции Али Ерликая в своих социальных сетях, в результате ЧП пострадали несколько человек. Сколько именно граждан получили ранения, глава профильного ведомства уточнять не стал.

Ранее СМИ опубликовали кадры с террористами в Анкаре.

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