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Лукашенко рассказал, что Запад хочет от Зеленского

Лукашенко: Запад хочет, чтобы Зеленский начал переговоры по Украине

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Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Страны Запада желают, чтобы украинский лидер Владимир Зеленский начал переговоры по урегулированию конфликта. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко журналисту Ольге Скабеевой на телеканале «Россия 1».

«Западники больше хотят, чтобы Украина и Зеленский сели за стол переговоров с Путиным и с Россией, чем сам Зеленский», — подчеркнул он.

До этого Лукашенко заявлял, что власти Украины хотели бы начала ядерного конфликта с участием России. Он также заявил, что Россия не применит ядерное оружие, которое есть в Белоруссии, без его согласия.

Лукашенко также заявлял, что Белоруссия не заметила присутствия военных из КНДР на линии фронта.

Ранее шеф Пентагона раскрыл, как решится конфликт на Украине.

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