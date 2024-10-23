Орбан обвинил ЕС в желании создать в Венгрии «марионеточное правительство»

У Евросоюза есть желание сместить нынешнее правительство Венгрии и заменить его на «марионеточное». Об этом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан, передает Reuters.

««Мы знаем, что у них есть марионеточное правительство (на примете), партию, которую они хотят навязать нам», — подчеркнул он.

Как пишет Reuters, под «марионеточным правительством» Орбан имел в виду партию «Тиса» в Венгрии, лидером которой является Петер Мадьяр.

Глава венгерского кабмина обвинил Мадьяра в том, что он «пригласил незнакомцев помочь ему в борьбе с венграми».

Орбан при этом не сказал, каким образом Европейский союз стремится свергнуть его правительство и навязать другую марионеточную администрацию.

До этого Орбан заявлял, что Киев и Брюссель стремятся втянуть всю Европу в войну с Россией путем приглашения Украины в НАТО.

Ранее Венгрия подтвердила, что США предупредили ее о готовящейся вооруженной акции.