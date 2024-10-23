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Генерал ВСУ заявил, что армия Украины попадет в котел

Генерал ВСУ Романенко: украинская армия может оказаться в котле в ДНР

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Oleg Petrasiuk/AP

В Донецкой народной республике (ДНР) складывается тяжелая ситуация для ВСУ, украинская армия рискует оказаться в котле на этом направлении на фоне усугубления проблем армии Украины. Об этом в эфире канала Politeka заявил экс-замначальника генштаба ВСУ Игорь Романенко.

По словам военного, ситуация для ВСУ по всей линии фронта остается тяжелой, в связи с чем появляются предпосылки для дальнейшего продвижения российской армии.

В частности, ВСУ могут попасть в котел между населенными пунктами Кураховка и Горняк в ДНР.

«Это две клешни, которые нацелены на то, чтобы замкнуть и превратить это в котел», — подчеркнул генерал-лейтенант.

23 октября подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль Николаевку в ДНР.

Кроме того, российские военные отразили 13 контратак ВСУ в ДНР. Общие потери противника составили до 450 военнослужащих, три-122 мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковая пушка «Рапира».

Ранее военный эксперт оценил перспективы взятия под контроль ВС РФ Часова Яра.

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