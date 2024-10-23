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В Белом доме предрекли Украине «холод и тьму» предстоящей зимой

Советник Байдена Сингх: Украина может столкнуться с холодной и темной зимой

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Anna Voitenko/Reuters

Украина без принятия мер по поддержке энергетической инфраструктуры может оказаться «в холоде и тьме» этой зимой. Об этом сообщил заместитель советника президента США Джо Байдена по национальной безопасности Далип Сингх, передает РИА Новости.

«Украина рискует оказаться в холоде и во тьме этой зимой», — подчеркнул он.

До этого сообщалось, что в Киеве отложат начало отопительного сезона, чтобы сэкономить газ. Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской администрации Петр Пантелеев.

Глава совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев отмечал, что энергосистема Украины этой зимой вряд ли справится с обеспечением теплом квартир выше девятого этажа. По словам главы совета, с наступлением холодов стоит ждать спроса на дизель-генераторы и горючее для них, что может привести к панике на рынке.

Ранее Зеленский заявил, что предстоящая зима для Украины будет опасной.

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