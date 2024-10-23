В Кремле заявили, что лидеры БРИКС лучше стали понимать позицию РФ по Украине

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле заметили, что участники саммита БРИКС в Казани стали лучше понимать позицию России в конфликте на Украине. Его слова приводит «Российская газета».

«Заметили», — сказал Песков.

При этом в итоговой декларации саммита БРИКС украинский вопрос почти не получил внимания со стороны участников встречи: ему уделили лишь три предложения, а само название государства упомянуто только один раз. Во время чтения декларации президент России Владимир Путин сообщил, что участники саммита не игнорируют национальные позиции, связанные с украинским конфликтом, которые высказываются на различных форумах, включая СБ ООН и ГА ООН. Из итоговой декларации следует, что участники саммита готовы предложить свою помощь, чтобы урегулировать конфликт.

Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября.

Ранее сообщалось, что Украина может объявить генсека ООН персоной нон грата.