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Политолог объяснил, что общего во всех «планах победы» Зеленского

Политолог Шильников: целью каждого плана Зеленского является заработок денег

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Johanna Geron/Reuters

Политолог, член экспертного клуба «Дигория» Алексей Шильников в беседе с РИАМО прокомментировал поручение президента Украины Владимира Зеленского кабмину разработать план действий на случай продолжения конфликта. По мнению эксперта, все «планы» украинского лидера, включая «план победы», имеют одну цель — получить финансовую помощь от Запада.

«Не успели российские Telegram-каналы обсмеять первый план победы узурпатора Зеленского, как он объявляет кабмину о разработке новой стратегии на случай продолжения боевых действий. Когда мы слышим новости про очередной план Зеленского, важно понимать, что озвучиваются такие идеи не от хорошей жизни», — сказал Шильников.

Он добавил, что Зеленскому во что бы то ни стало важно оставаться в повестке дня, учитывая ситуацию на Ближнем Востоке и поддержку Израиля со стороны Запада.

Как сообщила украинская служба ВВС, Зеленский дал правительству Украины поручение составить новый план, в котором были бы прописаны действия Киева во время конфликта. Предполагается, что от «плана победы» он будет отличаться тем, что в нем должны быть указаны именно шаги Киева, а не его западных союзников.

До этого президент Украины выступил в парламенте страны, представив депутатам свой «план победы». Глава государства включил в документ пять основных пунктов, в том числе требование снять с Киева ограничения на использование западного оружия для ударов по российской территории.

Ранее Лавров сравнил заявления Зеленского с «не очень увлекательным комиксом».

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