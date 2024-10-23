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Президент Ирана взял под личный контроль реализацию договоренностей с Россией

Лидер Ирана Пезешкиан взял под личный контроль реализацию договоренностей с РФ

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Анатолий Медведь/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

Президент Ирана Масуд Пезешкиан взял под личный контроль реализацию договоренностей с Россией. Об этом он заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках саммита БРИКС в Казани, передает Интерфакс.

«В Ашхабаде у нас была очень хорошая встреча. Были достигнуты определенные договоренности. Я взял под личный контроль реализацию определенных договоренностей», — сказал Пезешкиан.

Он добавил, что лично проследит за тем, чтобы договоренности и документы между Россией и Ираном были скорее подписаны.

Пезешкиан впервые посетил Россию с момента его вступления в должность президента Ирана в конце июля.

18 октября посол Ирана в Москве Казем Джалали заявлял, что соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве между Россией и Ираном будет подписано после саммита БРИКС в Казани. Для подписания договора будет организован отдельный визит президента Ирана Масуда Пезешкиана в Россию.

Ранее Путин назвал Иран союзником России.

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