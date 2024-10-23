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Украина может объявить генсека ООН персоной нон грата

Kan: Украина может объявить генсека ООН Гутерриша персоной нон грата

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Mike Segar/Reuters

Украина может объявить генсека ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата из-за того, что он посетил саммит БРИКС в Казани. Об этом сообщает израильская радиостанция Kan.

«Вполне возможно, что генсек ООН теперь станет персоной нон гранта и на Украине», - говорится в сообщении радиостанции (цитата по ТАСС).

До этого сенатор Андрей Климов сообщал, что Гутерриш принял решение участвовать в саммите БРИКС в Казани, поскольку понимает, где реальная политика, а где имитация. Украина при этом — «затянувшаяся ярмарка во главе с провинциальным актером».

23 октября Гутерриш прибыл на саммит БРИКС. Генсека ООН в международном аэропорту Казань имени Тукая встретил председатель государственного совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин.

При этом МИД Украины обиделся на Гутерриша за решение посетить саммит БРИКС.

Ранее стало известно о давлении на страны, которые будут участвовать в саммите БРИКС.

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