Лавров сравнил заявления Зеленского с «не очень увлекательным комиксом»

Заявление украинского лидера Владимира Зеленского о якобы «шагах к миру» на Украине несерьезны, в России их воспринимают как не очень увлекательный комикс. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Какие у него там шаги к миру и какие шаги на самом деле — всем уже понятно», — подчеркнул министр.

Как напомнил глава МИД РФ, сначала у Киева была так называемая «формула мира», потом появился «план победы». Соответствующие вещи в России, подчеркнул Лавров, Москва рассматривает как «не очень увлекательный комикс».

До этого Лавров заявлял, что в «плане победы» украинского президента Владимира Зеленского заложено его желание использовать стремление Запада к нанесению стратегического удара по России.

Глава российского внешнеполитического ведомства также отметил, что Зеленский надеется получить вооружение через свой «план мира», но Запад осознал, что это неприемлемая стратегия, которая может привести к серьезным потерям и трудностям. Лавров также добавил, что в «плане победы» украинского президента заложена попытка манипулировать желаниями Запада в ущерб России.

Ранее в МИД заявили, что Россия не будет обсуждать вступление Украины в НАТО.