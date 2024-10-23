В МИД России заявили, что Россия не будет обсуждать вступление Украины в НАТО

Для России не является предметом обсуждений возможность принятия Украины в НАТО. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет ТАСС.

«Приглашение Киева в НАТО не может быть предметом переговоров с Россией ни сейчас, ни в будущем», — сказала Захарова.

Захарова отметила, что именно стремление Киева в альянс НАТО было одной из причина начала проведения Россией специальной военной операцией.

Незадолго до этого Захарова заявляла, что президент Украины Владимир Зеленский толкает НАТО к прямому конфликту с Россией.

16 октября Зеленский впервые публично представил свой «план победы», выступив в Верховной раде. Состоит он из пяти пунктов, в числе которых – снятие ограничений на удары по РФ и продолжение «операций» на ее территории, а также вступление страны в НАТО.

Ранее Зеленского заподозрили в попытке шантажировать западные страны.