Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД России заявили, что Россия не будет обсуждать вступление Украины в НАТО

Захарова: Россия не обсуждает вероятность принятия Украины в НАТО

close
Телеграм-канал «МИД России»

Для России не является предметом обсуждений возможность принятия Украины в НАТО. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет ТАСС.

«Приглашение Киева в НАТО не может быть предметом переговоров с Россией ни сейчас, ни в будущем», — сказала Захарова.

Захарова отметила, что именно стремление Киева в альянс НАТО было одной из причина начала проведения Россией специальной военной операцией.

Незадолго до этого Захарова заявляла, что президент Украины Владимир Зеленский толкает НАТО к прямому конфликту с Россией.

16 октября Зеленский впервые публично представил свой «план победы», выступив в Верховной раде. Состоит он из пяти пунктов, в числе которых – снятие ограничений на удары по РФ и продолжение «операций» на ее территории, а также вступление страны в НАТО.

Ранее Зеленского заподозрили в попытке шантажировать западные страны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами