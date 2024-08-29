Лукашенко призвал СМИ не «валить» за него на предстоящих выборах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал местные средства массовой информации (СМИ) не переусердствовать с его поддержкой, если он будет участвовать в следующих выборах главы государства. Об этом пишет БелТА.

В материале отмечается, что 29 августа белорусский лидер выслушал доклады чиновников об актуальных вопросах в сфере информационной политики. На встрече Лукашенко обратил внимание, что различные телеканалы и издания будут играть одну из ведущих ролей в ходе освещения предстоящей предвыборной кампании.

«Валить в пользу действующего президента, если он будет кандидатом, нам тоже не надо. Спокойно надо показать то, что есть», — добавил глава государства.

Очередные выборы президента в Белоруссии должны состояться не позднее 20 июля 2025 года. Точная дата голосования пока не определена.

18 августа Лукашенко дал интервью для телеканала «Россия 1». Во время беседы с журналистами он заявил, что постепенно готовит граждан к своему уходу с поста главы государства. Как сказал белорусский лидер, он уже 30 лет занимает высший политический пост в республике.

Ранее Лукашенко сравнил свой уход из политики с предательством.