Специальная военная операция (СВО) закончится в 2024 году. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, отметив, что основывается на Священном Писании, передает kp.ru.

«Я больше чем уверен, что СВО мы завершим в этом году. Большую часть своих прогнозов я беру из Священного Писания», — сказал он, предположив, что на завершение спецоперации повлияют выборы в Соединенных Штатах, события на Ближнем Востоке и состояние Украины.

По мнению Алаудинова, Украина стоит на пороге тяжелых внутренних событий, общество будет не в состоянии отправлять мужчин на «мясорубку», чтобы угодить Владимиру Зеленскому.

6 августа Алаудинов заявил, что спецоперация на Украине завершится в 2024 году победой России, какое бы оружие ни дали Вооруженным силам Украины.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров также заявил, что Россия закончит военную спецоперацию на Украине победой уже в этом году. Он отметил, что по информации, которая доходит до него из зоны спецоперации, российские военные «заходят» на стратегически важный объект.

Ранее Алаудинов заявил, что попытки контрнаступления ВСУ приведут к агонии на Украине.