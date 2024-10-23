Страны БРИКС высоко оценили председательство России в объединении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на декларацию XVI саммита группы, принятую в Казани.

«Мы высоко оцениваем председательство России в БРИКС в 2024 году и выражаем признательность правительству Российской Федерации и ее народу за проведение XVI саммита БРИКС в Казани», — говорится в тексте.

Саммит БРИКС стартовал в Казани 22 октября. Мероприятие в столице Татарстана продлится вплоть до 24 октября. На встрече впервые будут присутствовать новые страны — участницы БРИКС.

БРИКС — это международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Сегодня объединение превращается в мощную платформу для глобального сотрудничества, поддерживающую многополярный миропорядок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что ряд лидеров предпочли саммит БРИКС встрече стран Содружества Наций.