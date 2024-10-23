Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Британии рассказали о новом этапе конфликта на Украине

Аналитик Меркурис: конфликт на Украине вышел на новый этап

close
Oleg Petrasiuk/AP

Конфликт на Украине выходит на свой новый этап, который характеризуется увеличением количества проблем для ВСУ. Об этом в эфире YouTube-канала Duran заявил британский эксперт Александр Меркурис.

«По всей линии фронта складывается ощущение, что да, бои все еще продолжаются, но мы как бы подходим к концу этого периода военных действий», — отметил он.

По оценке Меркуриса, ВСУ по всей линии фронта «просто не могут держаться», что говорит о снижении обороноспособности Украины.

До этого Меркурис сообщал, что Вашингтон хочет, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжали вести боевые действия еще в течение нескольких месяцев до инаугурации нового президента США.

По его мнению, Вашингтон делает все возможное, чтобы Киев продолжал воевать не только после выборов в США, но и после вступления в должность нового американского президента. Поэтому США хотят, чтобы боевые действия шли еще три-четыре месяца.

Ранее во Франции заявили о потере интереса США к Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами