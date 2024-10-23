Конфликт на Украине выходит на свой новый этап, который характеризуется увеличением количества проблем для ВСУ. Об этом в эфире YouTube-канала Duran заявил британский эксперт Александр Меркурис.

«По всей линии фронта складывается ощущение, что да, бои все еще продолжаются, но мы как бы подходим к концу этого периода военных действий», — отметил он.

По оценке Меркуриса, ВСУ по всей линии фронта «просто не могут держаться», что говорит о снижении обороноспособности Украины.

До этого Меркурис сообщал, что Вашингтон хочет, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжали вести боевые действия еще в течение нескольких месяцев до инаугурации нового президента США.

По его мнению, Вашингтон делает все возможное, чтобы Киев продолжал воевать не только после выборов в США, но и после вступления в должность нового американского президента. Поэтому США хотят, чтобы боевые действия шли еще три-четыре месяца.

Ранее во Франции заявили о потере интереса США к Украине.