США теряют интерес к конфликту на Украине из-за эскалации на Ближнем Востоке. Об этом пишет французское издание Le Figaro.

«Возобновляя свои действия на Ближнем Востоке, Америка теряет интерес к украинскому вопросу, который она хотела бы уступить европейцам», — говорится в публикации.

В статье отмечается, что Вашингтон стремится переложить ответственность за урегулирование украинского конфликта на Европу. Однако, по данным издания, европейские страны «медленно готовятся к этому вызову».

До этого британский эксперт Александр Меркурис сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский оказался в невыносимом положении из-за нежелания США выполнять его требования.

По словам аналитика, Вашингтон «будет все меньше помогать Киеву» и выполнять требования украинского президента, концентрируя свое внимание на другие конфликты.

Также эксперт заявил, что Зеленский отправился в поездку по Европе после отмены встречи формата «Рамштайн». Меркурис считает, что так украинский лидер решил попробовать заручиться поддержкой Евросоюза по вступлению Украины в политическое объединение, а также попытаться добиться гарантий безопасности.

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