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МИД Германии вызвал главу дипмиссии КНДР из-за Украины

Spiegel: МИД Германии вызвал поверенного в делах КНДР из-за якобы поддержки РФ

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Markus Schreiber/AP

Министерство иностранных дел Германии вызвало поверенного в делах Северной Кореи в ФРГ из-за якобы имеющей место поддержки России в украинском конфликте. Об этом пишет Spiegel.

«Министерство иностранных дел в Берлине также отреагировало (на слухи о появлении войск КНДР в России — прим. ред.), вызвав северокорейского поверенного в делах в Германии», — говорится в сообщении издания.

Как пишет Spiegel, Германия сообщила поверенному в делах КНДР в ФРГ, что Пхеньян якобы нарушает принципы международного права.

До этого сообщалось, что Южная Корея может подать на КНДР в Международный уголовный суд (МУС) из-за якобы отправки своих войск на территорию России.

При этом шеф Пентагона Ллойд Остин заявлял, что у Соединенных Штатов есть доказательства того, что Северная Корея направила военные силы в Россию, однако Вашингтону не ясна цель их якобы пребывания в РФ.

Ранее сбор на поддержку войск КНДР оказался фейковым.

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