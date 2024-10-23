Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МИД России ответил на закрытие генконсульства РФ в польской Познани

Захарова назвала закрытие генконсульства РФ в Познани безудержной русофобией

close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Решение МИД Польши отозвать разрешение на работу российского консульства в Познани является проявлением «безудержной русофобии» Варшавы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

До этого пресс-секретарь министерства иностранных дел Польши Павел Вроньский сообщал, что генконсульство России в польской Познани может окончательно прекратить работу уже в начале ноября.

21 октября глава польского МИД Радослав Сикорский сообщил о задержании диверсанта, который обвиняется в поджогах во Вроцлаве «по указанию российских спецслужб». Кроме того, он обвинил Россию в подготовке схожих действий на территории Европы.

На следующий день Сикорский рассказал, что МИД Польши отозвал разрешение на работу российского консульства в Познани. Москва уже пообещала дать «болезненный ответ» Варшаве.

Ранее в МИД отреагировали на угрозу Польши выслать российского посла.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами