МИД России ответил на закрытие генконсульства РФ в польской Познани

Решение МИД Польши отозвать разрешение на работу российского консульства в Познани является проявлением «безудержной русофобии» Варшавы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

До этого пресс-секретарь министерства иностранных дел Польши Павел Вроньский сообщал, что генконсульство России в польской Познани может окончательно прекратить работу уже в начале ноября.

21 октября глава польского МИД Радослав Сикорский сообщил о задержании диверсанта, который обвиняется в поджогах во Вроцлаве «по указанию российских спецслужб». Кроме того, он обвинил Россию в подготовке схожих действий на территории Европы.

На следующий день Сикорский рассказал, что МИД Польши отозвал разрешение на работу российского консульства в Познани. Москва уже пообещала дать «болезненный ответ» Варшаве.

Ранее в МИД отреагировали на угрозу Польши выслать российского посла.