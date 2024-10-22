В МИД отреагировали на угрозу Польши выслать российского посла

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не умеет ничего, кроме высылки послов иностранных государств. Об этом РИА Новости заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Больше глава МИД Польши ничего и не умеет», — заявила Захарова.

До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не исключил высылку посла России на фоне закрытия российского консульства в Познани.

МИД Польши ранее отозвал разрешение на работу консульства РФ в Познани. Персонал учреждения признают лицами, чье пребывание на территории Польши нежелательно. Сикорский пояснял, что это якобы связано с задержанием диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве по заданию российских спецслужб.

Ранее глава МИД Польши выступил с резким обвинением в адрес России.