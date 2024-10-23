СМИ из недружественных государств попадут на пресс-конференцию Путина

Официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что средства массовой информации (СМИ) из недружественных государств получили аккредитацию на саммит БРИКС в Казани. Ее слова приводит ТАСС.

По словам Захаровой, также данные СМИ будут допущены на итоговую пресс-конференцию президента России Владимира Путина.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что тема вооруженного конфликта на Украине многократно обсуждалась в течение двухсторонних переговоров Владимира Путина с лидерами стран, прибывших на саммит БРИКС в Казани. По его словам, российский лидер на полях мероприятия дает оценки обстановке на Украине, перспективам урегулирования ситуации. Кроме того, многие страны на саммите изъявляют желание активнее способствовать разрешению украинского конфликта, готовы выступить посредниками в мирных переговорах, добавил представитель Кремля.

22 октября в Казани стартовал саммит БРИКС. Мероприятие продлится вплоть до 24 октября. На встрече впервые будут присутствовать новые страны — участницы БРИКС. БРИКС — это международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Сегодня объединение превращается в мощную платформу для глобального сотрудничества, поддерживающую многополярный миропорядок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Киеве осудили решение генсека ООН посетить саммит БРИКС.