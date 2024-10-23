Президент Бразилии рассказал о влиянии конфликтов на Ближнем Востоке и Украине

Президент Бразилии Лула да Силва, выступая по видеосвязи на саммите БРИКС в Казани, заявил, что конфликты на Украине и на Ближнем Востоке могут перенестись на весь мир. Его слова приводит РИА Новости.

«В Палестине происходило, теперь переходит в Ливан, также конфликт между Россией и Украиной. Сейчас идут две войны, что может захватить весь мир, поэтому нам необходимо работать вместе по направлению к цели», — сказал он.

Он отметил, что вкладом БРИКС будет работа в сфере объединения, единения на равных правах.

«Это еще одна глава нашей работы», — подчеркнул президент Бразилии.

Председатель КНР Си Цзиньпин, также выступая на открытии саммита БРИКС в Казани, заявил, что необходимо не допустить распространения конфликта и эскалации на Украине. Он отметил, что созданная недавно КНР группа «друзей мира» направлена на увеличение голосов в пользу прекращения военного конфликта на Украине.

Ранее Путин оценил эффект от сотрудничества России и Китая для всего мира.