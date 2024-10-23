США получили «доказательства», что войска КНДР уже в России

У Соединенных Штатов есть доказательства того, что Северная Корея направила военные силы в Россию, однако Вашингтону не ясна цель их якобы пребывания в РФ. Об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин, передает The Washington Post.

«Наши аналитики... продолжают следить за этим. Теперь мы видим доказательства того, что северокорейские войска отправились в... Россию», — отметил он.

Глава минобороны США добавил, что Вашингтон «все еще пытается» определить цели пребывания военных в России.

Остин называл «серьезным вопросом» якобы «намерение» военных КНДР отправиться на Украину.

22 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть информация о якобы подготовке двух бригад по шесть тысяч военных из КНДР, которые будут участвовать в конфликте на стороне России.

По его словам, такое развитие событий является вызовом для Украины, однако Киев знает, как на него ответить. Украинский лидер также призвал «партнеров» республики не скрываться от этого вызова.

Тогда же представительство КНДР при ООН опровергло информацию о возможной отправке своих военных в Россию, назвав эти слухи безосновательными. По данным дипломатов, подобные заявления призваны дискредитировать Пхеньян и подорвать отношения между двумя суверенными государствами.

Ранее сбор на поддержку войск КНДР оказался фейковым.