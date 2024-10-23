Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

США получили «доказательства», что войска КНДР уже в России

Шеф Пентагона Остин: у США есть доказательства, что КНДР направила военных в РФ

close
Evan Vucci/AP

У Соединенных Штатов есть доказательства того, что Северная Корея направила военные силы в Россию, однако Вашингтону не ясна цель их якобы пребывания в РФ. Об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин, передает The Washington Post.

«Наши аналитики... продолжают следить за этим. Теперь мы видим доказательства того, что северокорейские войска отправились в... Россию», — отметил он.

Глава минобороны США добавил, что Вашингтон «все еще пытается» определить цели пребывания военных в России.
Остин называл «серьезным вопросом» якобы «намерение» военных КНДР отправиться на Украину.

22 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть информация о якобы подготовке двух бригад по шесть тысяч военных из КНДР, которые будут участвовать в конфликте на стороне России.

По его словам, такое развитие событий является вызовом для Украины, однако Киев знает, как на него ответить. Украинский лидер также призвал «партнеров» республики не скрываться от этого вызова.

Тогда же представительство КНДР при ООН опровергло информацию о возможной отправке своих военных в Россию, назвав эти слухи безосновательными. По данным дипломатов, подобные заявления призваны дискредитировать Пхеньян и подорвать отношения между двумя суверенными государствами.

Ранее сбор на поддержку войск КНДР оказался фейковым.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами