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Си Цзиньпин заявил, что необходимо не допускать эскалации украинского конфликта

Си Цзиньпин: нужно не допускать распространения конфликта и эскалации на Украине

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Global Look Press

Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на открытии саммита БРИКС в Казани, заявил, что необходимо не допустить распространения конфликта и эскалации на Украине. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».

Он отметил, что созданная недавно КНР группа «друзей мира» направлена на увеличение голосов в пользу прекращения военного конфликта на Украине. Си Цзиньпин призвал «содействовать скорейшей деэскалации ситуации» не допустить расширения конфликта на третьи страны, а также ухудшения гуманитарной ситуации.

«Необходимо придерживаться трех таких принципов, как недопущение распространения театра военных действий, недопущение эскалации, недопущение провокаций», — сказал он.

22 октября на встрече в Казани президент России Владимир Путин и Си Цзиньпин обменялись мнениями по ситуации на Украине и международной обстановке в целом, об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее Путин оценил эффект от сотрудничества России и Китая для всего мира.

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Саммит БРИКС в Казани
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